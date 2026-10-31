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Gaziantep İslahiye'de traktör fren arızası iddiasıyla devrildi, maddi hasar oluştu

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Gaziantep İslahiye'de traktör fren arızası iddiasıyla devrildi, maddi hasar oluştu
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Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Örtülü Mahallesi'nde iddiaya göre fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada yaralanan olmadığı belirtilirken traktörde maddi hasar meydana geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, İslahiye ilçesi kırsal Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, seyir halindeyken fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör, bir süre ilerledikten sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

Kazada yaralanan olmadığı belirtilirken traktörde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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