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Gaziantep İslahiye'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü, sürücü hafif yaralandı

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Gaziantep İslahiye'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü, sürücü hafif yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öne sürülen otomobil kaldırıma uçarak ters döndü. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken ters dönen araç çekiciyle kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma uçarak ters döndü. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, İslahiye çevre yolu Ağabey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 70 AAU 575 plakalı aracın sürücüsü L.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, ters takla atarak yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Ters dönen araç ise ekiplerin çalışmalarının ardından çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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