Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 otomobil kavşakta çarpıştı, maddi hasar oluştu

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, İslahiye ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 BDD 525 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 34 DKR 277 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı