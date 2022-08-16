Gaziantep haberleri! Terör örgütünden Karkamış'a roketli saldırı Gaziantep haberlerine göre Terör örgütünden Karkamış'a roketli saldırı Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Terör örgütünden Karkamış'a roketli saldırı Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Mümbüç bölgesinden roketler atıldı. 6 roketin boş araziye düştüğü ilçede, belediye hoparlörlerinden sokağa çıkmama uyarıları yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından anında karşılık verildi. Roketlerin atıldığı bölge yoğun bombardıman altına tutulurken, bölgede hareketlilik sürüyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel Gaziantep TSK 3. Sayfa Haberler

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