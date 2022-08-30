Gaziantep haberi! Gaziantep'teki 13 havuza 'Temiz Havuz Suyu Sertifikası' verildi

Gaziantep haberi... Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin hizmete açtığı 13 havuza suyu temiz olduğu için sertifika verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin hizmete açtığı 13 havuza suyu temiz olduğu için sertifika verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde hizmete açılan 13 havuza, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan analiz ve kontroller sonucunda "Temiz Havuz Suyu Sertifikası" verilmesi uygun görüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor ve Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, hizmete açılan havuzların her ay düzenli olarak denetlendiğini belirtti.

Hizmete açılan havuzlarda kimyasal ürünlerin kullanılmadığını ve halkın sağlığını düşündüklerini aktaran Efiloğlu, "Havuz kullanmak tesislerin içinde bence en zorlarından bir tanesi. Son üç yıldır bu havuzları yönetiyoruz ve kaliteli ve nitelikli olduğunu tüm halkımıza ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.