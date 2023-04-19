Gazianatep'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 5 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 88 şüpheli şahıstan 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 88 şüpheli şahıstan 5'i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-18 Nisan 2023 tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda toplam 78 olaya müdahale edilerek 88 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahıslardan 5'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi

Operasyonlar sırasında adreslerde yapılan aramalarda ise 246 adet akıllı cep telefonu, 21 adet tabanca, 54 adet tabanca şarjörü, 200 adet muhtelif silah parçası, 86 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 12 adet piyade tüfeği fişeği, 1 kilo 500 gram skunk, 390 gram metamfetamin, 123 adet uyuşturucu hap, 70 kök kenevir bitkisi, 65 gram esrar, 5 gram eroin, 70 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 4 bin 50 paket kaçak sigara, 16 litre kaçak alkol, 5 adet tarihi sikke, 30 bin 70 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. - GAZİANTEP