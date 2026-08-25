Gazi Serdar Çetkin Mevlidle Anıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Gazi Serdar Çetkin'in vefatının seneyi devriyesi dolayısıyla düzenlenen Mevlid programında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Gazi Serdar Çetkin, vefatının seneyi devriyesinde düzenlenen Mevlid programında dualarla anıldı. Rüstempaşa Camii'nde gerçekleştirilen programda şehitler, Gazi Çetkin ve ebediyete irtihal eden tüm gaziler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Protokol ve ailesi yalnız bırakmadı

Mevlid programına, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Harun Kaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile Gazi Serdar Çetkin'in ailesi ve yakınları katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve gaziler başta olmak üzere tüm hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Gazi Çetkin, vefatının yıl dönümünde ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından dualarla yad edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı