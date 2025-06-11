Gazi Mustafa Bayram'a Trafikte Saldırı

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Tokat'ın Zile ilçesinde, trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüşerek gazi Mustafa Bayram darp edildi. Olayın görüntüleri cep telefonlarıyla kaydedildi.

Gaziye çirkin saldırı: Trafikte darp edildiği anlar kameraya yansıdı

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde trafikte başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gazi Mustafa Bayram darp edildi.

İlçe merkezi Adnan Menderes Caddesi'nde trafikte yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 60 ADF 409 plakalı aracıyla cadde üzerinde ilerleyen Gazi Mustafa Bayram, 34 RY 7794 plakalı otomobilden aniden inen M.Ç.'ye çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu durum üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Aracıyla yoluna devam eden Gazi Mustafa Bayram, M.Ç.'nin hakaret ettiğini öne sürerek olay yerine geri döndü. Tartışmanın yeniden alevlenmesiyle kavga çıktı. M.Ç.'nin, Gazi Mustafa Bayram'a fiziki müdahalede bulunarak yere düşürdüğü iddia edildi. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde Bayram'ın "Silahımı verin" diye bağırdığı da duyuldu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kavga sırasında yere düşen Gazi Mustafa Bayram ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"Hakaret ederek bana saldırdı"

Olayla ilgili konuşan Gazi Mustafa Bayram, "Eşimle çocuğumu hastaneye götürüyordum. Araçtan inen bir sürücü kapıyı aniden açtı, çarpıyordum. Uyardım, dikiz aynasını kontrol etmesi gerektiğini söyledim. Sert karşılık verdi. Ben yoluma devam ettim ama bana ve eşime küfrettiği için geri döndüm. Yine hakaret etti, sonra da saldırdı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAHATTİN ŞAHİNGÖZ - 3.Sayfa
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