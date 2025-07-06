Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Soykan'ın serbest bırakılmasına karar verdi.
Gazeteci Timur Soykan, gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Gazeteci Timur Soykan, geçtiğimiz gün sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Soykan, geceyi emniyette geçirdi.
SOYKAN İÇİN KARAR VERİLDİ
Soykan, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Suç İşlemeye Teşvik" suçlamalarından tutuklama talebiyle 4. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Soykan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Soykan cumartesi günü Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınmıştı.