Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı

Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
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Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Soykan'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

Gazeteci Timur Soykan, gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Gazeteci Timur Soykan, geçtiğimiz gün sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Soykan, geceyi emniyette geçirdi.

SOYKAN İÇİN KARAR VERİLDİ

Soykan, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Suç İşlemeye Teşvik" suçlamalarından tutuklama talebiyle 4. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Soykan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Soykan cumartesi günü Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıİlhami TÜLEK:

Ülkemizde tüm olumsuzluklara rağmen hala böyle cesur ve adil karar verebilen hakimlerin olması gerçekten sevindirici ve umut verici. Bir vatandaş olarak ilgili mahkeme hakimini tebrik ederim. Timur Soykan'a çok geçmiş olsun. Darısı diğer gazetecilerimizin başına.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıMGk:

Bu mu gazeteci :)

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Söz konusu vatanimizi müdafaa olsa bu kacar mi savasir mi ona göre karar verin!Benim oyum Kaçar bu oe

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme14
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