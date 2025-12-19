Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Avukat Çağrı Çetin, müvekkili gazeteci Levent Gültekin'in Bebek'te bir kafede otururken gözaltına alındığını duyurdu. Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve ifadesinin yarın alınacağı öğrenildi.
Avukat Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı. Gültekin'in 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve yarın ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi. - İSTANBUL
