Gazeteci Hikmet Sönmez, Bartın'daki Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Bartın'da evinde ölü bulunan 84 yaşındaki Gazeteci Hikmet Sönmez'in cenazesi, Zonguldak'ta defnedilecek. Sönmez'in cenazesi, otopsi sonrası düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Bartın'daki evinde ölü bulunan 84 yaşındaki Gazeteci Hikmet Sönmez, Zonguldak'ta defnedilecek.

Orduyeri Mahallesi 678. Sokak Şirinyuva Sitesi'nde yaşayan Barış Gazetesi'nin sahibi Hikmet Sönmez, akşam saatlerinde evinde ölü bulunmuştu. Yapılan savcılık incelemesinin ardından Sönmez'in cenazesi morga kaldırılarak, otopsi yapılmıştı. Sönmez'in cenazesinin salı günü sabah saat 10.00'da son kez evinin önüne getirilerek helallik alınmasının ardından Zonguldak'a götürülceği öğrenildi. Hikmet Sönmez'in Uzunmehmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zonguldak Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedileceği belirtildi. - BARTIN

