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Gazeteci Harun Yumrutepe trafik kazasında hayatını kaybetti

Gazeteci Harun Yumrutepe trafik kazasında hayatını kaybetti
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Adıyaman’da gazeteci ve televizyon program yorumcusu Harun Yumrutepe, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da gazeteci ve televizyon program yorumcusu Harun Yumrutepe, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çat Barajı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan gazeteci Harun Yumrutepe ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yumrutepe, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Harun Yumrutepe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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