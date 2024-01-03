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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Altaylı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından şüpheli sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın, 'şüpheli' sıfatıyla 2 ayrı suçtan savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Altaylı Hukuk 3.Sayfa Medya Politika Güncel Haberler

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