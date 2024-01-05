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Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Gazeteci Fatih Altaylı, savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenilmişti.

Soruşturma çerçevesinde Altaylı, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Altaylı, savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Altaylı Hukuk 3.Sayfa Medya Politika Güncel Haberler

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