Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

EMRULLAH ERDİNÇ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirilen Erdinç, savcılıkta ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta startı verilen soruşturma kapsamında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dosyanın genişletilmesiyle birlikte operasyonun ikinci aşamasında yeni isimler gündeme gelmiş, Hürriyet yazarlığı da yapan sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü ile Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın da yer aldığı 6 şüpheli daha tutuklanmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da aynı soruşturmada ifade vermiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise Emrullah Erdinç, Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz hakkında gözaltı kararı uygulanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koz ve Evirgen, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.