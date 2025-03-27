İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da Taksim metrosu ile füniküler hattı kapatıldı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü faciada ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

Gazeteci Can Ataklı, Devlet Bahçeli Hakkında Paylaşımı Nedeniyle Serbest Bırakıldı

Gazeteci Can Ataklı, Devlet Bahçeli Hakkında Paylaşımı Nedeniyle Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' şeklinde sosyal medya paylaşımı yapan gazeteci Can Ataklı, yurt dışı çıkış yasağı ve imza kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Hakkında halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' şeklinde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı, sevk edildiği hakimlikçe 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza' kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' paylaşımı yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce manipüle nitelikli haber olarak nitelendirilen gazeteci Can Ataklı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Ataklı, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. İfade işlemleri sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ataklı, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title