Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'a yönelik 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma açtı. Uludağ, Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret', ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uludağ, Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Alican Uludağ isimli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20 Şubat tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - İSTANBUL

