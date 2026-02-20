Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Alican Uludağ çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

Gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımları gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Uludağ, Ankara'da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uludağ, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren Uludağ, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı