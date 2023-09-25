Gasptan kaçmak için araçtan yola atladı, vatandaşlar kurtardı

Kartal'da gasp edilmek istenen bir kişi seyir halindeki araçtan yola atladı. Yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar ise yardıma koştu.

Olay, Kartal'da dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, araç içinde gasp edilmek istenen bir kişi, seyir halindeki araçtan yola atladı. Yerde yatan birini fark eden motosiklet sürücüsü ise yolu keserek yardıma koştu. Çevredeki diğer vatandaşlar da yerde yatan kişiye müdahalede bulunmak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra kendine gelen şahıs kontrol için ambulansla hastaneye götürüldü. - İSTANBUL