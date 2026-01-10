Başakşehir'de maç öncesi taraftarlar arasında gerginlik

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde akşam saatlerinde oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Stada giriş saatine yaklaşık bir buçuk saat kala çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, karşılaşma öncesi taraftar gruplarının kendilerine ayrılan alanların dışından stada doğru ilerlemek istemesi üzerine iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Yaşanan arbede çevrede bulunan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Kavga anları çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde taraftarların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar net şekilde görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. - İSTANBUL