Haberler

Başakşehir'de maç öncesi taraftarlar arasında gerginlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında, stada giriş öncesinde gerginlik yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü ve polis müdahale etmek zorunda kaldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde akşam saatlerinde oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Stada giriş saatine yaklaşık bir buçuk saat kala çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, karşılaşma öncesi taraftar gruplarının kendilerine ayrılan alanların dışından stada doğru ilerlemek istemesi üzerine iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Yaşanan arbede çevrede bulunan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Kavga anları çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde taraftarların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar net şekilde görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Canlı anlatım: Dev derbide ilk düdük çaldı

Süper Kupa finali başladı! Tempo çok yüksek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi