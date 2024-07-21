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Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi: 3 yaralı

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Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Sondaj kulesinin altında kalan işçileri kurtarmak için AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi. Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin de olay yerine giderek çalışmaları denetledi.

Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi: 3 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı'nda TPAO'ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.

Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aybüke Yalçın Gabar Dağı Şırnak 3.Sayfa Haberler

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