Gabar Dağı'nda Kaybolan Vatandaş Termal Drone ile Bulundu

Şırnak'ın Gabar Dağında gece saatlerinde kaybolan bir vatandaş, Afad'ın termal drone teknolojisiyle 6 saat içerisinde sağ olarak bulundu.

Olay, Şırnak Gabar Dağı TPAO petrol sahası içerisinde meydana geldi. Gece saat 00.55'te petrol sahasında çalışan görevliler tarafından 1122 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 34 VRE 12 plakalı araç ve araç sürücüsü R.V.'nin kaybolduğu bildirildi. Bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Jandarma 12 personel ve 3 araç, AFAD ekipleri ise 4 arama kurtarma personeli, 1 termal dorne ve 1 araç ile arama kurtarma operasyonuna başladı. Gabar Dağı'nda zorlu arazi şartlarına rağmen gece boyunca aralıksız arama çalışması yürütüldü. Yoğun bitki örtüsü ve engebeli arazinin çalışmaları güçleştirmesi üzerine AFAD ekipleri, ısı enerjisine duyarlı termal drone sistemiyle arama alanını geniş çaplı taradı. Dronun kızılötesi görüntüleme teknolojisi sayesinde, gözle görülmeyen alanlarda ısı kaynakları tespit edildi. Yapılan taramalar sonucunda, kayıp şahıs saat 06.55 civarında termal dron kamerasında canlı olarak tespit edildi. Ekiplerin hızlı koordinasyonu ile bölgeye ulaşan ekipler, R.V.'yi sağ olarak kurtardı.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan R.V'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma tarafından olayla ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK