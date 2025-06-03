Gabar'da sondaj kulesinde patlama senaryosu gerçeği aratmadı

Gabar'da sondaj kulesinde patlama senaryosu gerçeği aratmadı
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Gabar'da sondaj kulesinde patlama senaryosu gerçeği aratmadı Şehit Aybüke Yalçın 72 Lokasyonu TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesinde, 130 personel ve 25 araçla geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi.

Gabar'da sondaj kulesinde patlama senaryosu gerçeği aratmadı

ŞIRNAK - Şehit Aybüke Yalçın 72 Lokasyonu TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesinde, 130 personel ve 25 araçla geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği Gabar Dağı'nda gerilim dolu dakikalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı faaliyet planları çerçevesinde düzenlenen tatbikatta, kontrolsüz gaz çıkışı sonrası patlama ve yangın senaryosu uygulamaya konuldu. Alarmın verilmesiyle birlikte Gabar Dağı TP1500-3b Naim Süleymanoğlu sondaj kulesi bölgesinde adeta seferberlik ilan edildi.

Yangınla birlikte kulede mahsur kalan işçilere ulaşmak için saniyelerle yarış başladı. UMKE ekipleri tam teçhizatla müdahale ederken, itfaiye alevlerin kuleyi sarmasına engel oldu. AFAD ekipleri, kimyasal gaz tehlikesine karşı özel ekipmanla bölgede tarama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı bölgeyi güvenlik çemberine alarak sivil geçişi kapattı. İtfaiye ve sağlık ekipleri ise olay yerine en kısa sürede ulaşarak koordineli şekilde müdahale etti.

Zorlu arazi şartlarına ve yüksek güvenlik seviyesine rağmen senaryo başarıyla tamamlandı. Gerçeği aratmayan tatbikat, olası bir afet ya da sabotaj durumunda müdahale kabiliyetinin üst düzeyde olduğunu gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - 3.Sayfa
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