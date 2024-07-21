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Şırnak'ta petrol sondaj kulesi devrildi: 2 işçi kurtarıldı

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Şırnak Valiliği, Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu altında kalan 3 işçiden 2'sinin kurtarıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında, kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu altında kalan 3 işçiden 2'sinin kurtarıldığını bildirdi.

Alınan bilgilere göre, sabah saat 10.50 sularında Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 nolu petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu 3 işçi altında kaldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Valimiz Cevdet Atay, Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 27 nolu petrol sahasında petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzman ekipleri ve Jandarma ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarılmış, 1 işçimiz helikopterle hastaneye kaldırılmış, kurtarılan diğer işçimizin hastaneye nakil işlemlerine başlanmıştır. Enkaz altında kalan diğer işçimizi kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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