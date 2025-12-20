Son nefesini halı sahada verdi: Kahreden anlar kamerada

Haberler

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta halı sahada futbol oynarken fenalaşan 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Ahmetoğlu'nun yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir halı sahada futbol oynarken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
  • Ahmetoğlu'nun ölüm nedeni kalp krizi olarak değerlendirildi ve cenazesi kesin nedenin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
  • Olay anları halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde Ahmetoğlu'nun yere düşüp çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada bir anda rahatsızlandı. Ahmetoğlu'nun aniden yere düşmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ahmetoğlu'na sahada müdahale etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmetoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Ahmetoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kale önünde bulunan Ahmetoğlu'nun bir anda yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title