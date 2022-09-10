FSM köprüsünde kontrol noktasından süratli geçen şahıs 2 polisi yaraladı

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde polisin kontrol noktasından yavaşla ihtarına uymayan ticari panelvan sürücüsü polisin kontrol noktasını da aşarak görev halindeki 2 polis memurunu yaraladı.

FSM Köprüsü'nde Anadolu Yakası girişinde uygulama yapan polis ekibi, köprüye süratli bir şekilde giriş yapan 48 AGP 572 plakalı ticari panelvana dur ikazında bulundu. Hızla gelen ticari panelvan uygulama noktasındaki polislere çaptı. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru da ciddi yara aldı. Yoluna devam eden araç köprüde seyir halinde Durmuş S. idaresindeki 34 BEP 442 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere vurarak durabilen Durmuş S kazıyı hafif sıyrıklalar atlatırken süratli gelen şahsı polis ekipleri durdurabildi.

Sağlık ekiplerinin 'de olay yerine gelmesiyle yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Ticari araç sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ambulans sevk edildi. Olayın ardından kaza yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri FSM köprüsünü tek taraflı şeritten kontrollü şekilde trafik akışını sağladı. Olay yerine çekicinin de gelmesiyle trafik olağan haline geri döndü.