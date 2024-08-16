Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı

"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin ölümünden önce " Los Angeles'ın Ketamin Kraliçesi" lakaplı bir uyuşturucu satıcısından ilaç aldığı ortaya çıktı.

Perry'nin 28 Ekim 2023'te evinin jakuzisinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak Perşembe günü beş kişi tutuklandı. 54 yaşındaki aktör, doktorlardan aldığı ketamin pahalı gelince Jasveen Sangha adlı satıcıya yönelmiş.

İddianameye göre, Sangha Perry'nin asistanına ölümcül dozu temin etmiş. Perry'nin ölümü başta kaza sonucu aşırı doz olarak nitelendirilmiş, ancak polis daha sonra soruşturmayı genişletmiş.

Perry'nin ailesi tutuklamaları memnuniyetle karşıladı. Savcı Martin Estrada, soruşturmanın "geniş bir yeraltı suç ağı"nı ortaya çıkardığını söyledi.

Aktörün asistanı Kenneth Iwamasa'nın Perry'ye ölüm günü ketamin enjekte ettiği, bu uyuşturucunun Dr. Salvador Plasencia tarafından sağlandığı belirtildi. Dr. Mark Chavez de iddianamede yer alıyor.

Eric Fleming adlı bir diğer sanık da Perry'nin asistanına 50 flakon ketamin dağıtmakla suçlanıyor.

Dr. Plasencia'nın kliniği Perşembe günü kapalıydı. Komşu bir iş yeri sahibi, doktorun tutuklanmasına şaşırdığını ve onu her zaman arkadaş canlısı biri olarak tanıdığını söyledi.