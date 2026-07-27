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İnebolu'da Freni Boşalan Araç Anne ve İki Çocuğuna Çarptı

İnebolu'da Freni Boşalan Araç Anne ve İki Çocuğuna Çarptı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni tutmayan hafif ticari araç, önce park halindeki otomobile, ardından anne ve iki çocuğuna çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fireni tutmayan hafif ticari aracın çarptığı anne ile iki çocuğu yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesine bağlı Taşoluk köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni tutmadığı iddia edilen 35 AF 4612 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, önce park halindeki 37 ADK 795 plakalı otomobile, ardından anne ve iki çocuğuna çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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