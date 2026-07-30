Freni patlayan şeftali yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde freni boşalan şeftali yüklü kamyon, önünde seyreden otomobilin üzerine devrilip sürüklendi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi İznik yolu kavşağında meydana geldi. İznik istikametinden Sakarya yönüne seyir halinde olan Ö.S. idaresindeki 16 H 7537 plakalı şeftali yüklü kamyon, rampa aşağı indiği sırada frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyon, aynı istikamette ilerleyen O.A. idaresindeki 16 APA 71 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobili yaklaşık 50 metre sürükleyen kamyon, takla atarak yol kenarındaki yamaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Ö.S. araç içerisinde sıkışırken; otomobil sürücüsü O.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.M.A, F.A., C.T. ve G.Ç. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, Pamukova İtfaiye Grup Amirliği Kaza Kırım ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü Ö.S., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İznik - Pamukova karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı