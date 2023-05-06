Freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesini savaş alanına çevirdi Hatay'da asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana dalan kamyon birçok kişinin ölmesine çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu Hatay'da asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana dalan kamyon birçok kişinin...

Freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesini savaş alanına çevirdi

Hatay'da asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana dalan kamyon birçok kişinin ölmesine çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu

HATAY - Hatay'da asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana dalan kamyon birçok kişinin ölmesine çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti. Asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 12 aracın hasar gördüğü olayda birçok kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. İtfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor.