Freni Patlayan İş Makinesi Otomobille Çarpışıp Uçuruma Yuvarlandı

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde freni tutmayan iş makinesi, otomobille çarpışarak uçuruma yuvarlandı. Kazada hafif yaralanan iş makinesi operatörü ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde freni patlayan iş makinesi, bir otomobille çarpışarak uçuruma yuvarlandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Çatalpınar Mahallesi Akkuş-Niksar karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken aniden durarak sürücüsünün kontrolünden çıkan ve freni tutmayan iş makinesi, karayolu üzerinde ilerlemekte olan otomobile çarparak uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iş makinesi operatörü ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı

Kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
