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Freni Patlayan BİM Kamyonu 3 Aracı Pert Etti

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Bursa'da bir BİM kamyonunun freni patlayarak geri kaçması sonucu 3 araç kullanılamaz hale gelirken, kamyon bir evin duvarına çarparak durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Freni patlayan BİM kamyonu 3 aracı pert etti

BURSA - Bursa'da yokuş çıkarken geri kaçan BİM kamyonu, 3 aracı pert edip bir evin duvarına vurarak durabildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevkiyat için yola çıkan BİM'e ait kamyon sürücüsü, yokuş yukarı seyir halindeyken freni patladı. Yokuş aşağı geri kaçan kamyon, park halindeki 3 araca çarpıp araçları kullanılmaz hale getirdi. Araçlara çarpmasına rağmen duramayan kamyon geri geri bir evin penceresinden içeriye girdi. Evin duvarı ve penceresi yıkılırken kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza sonrası çevredekiler, 112 ekiplerine bilgi verdi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Freni Patlayan BİM Kamyonu 3 Aracı Pert Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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