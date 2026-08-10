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Hatay'da Freni Patlayan Tır Devrildi: Yola Malzeme Saçıldı

Hatay'da Freni Patlayan Tır Devrildi: Yola Malzeme Saçıldı
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Hatay’da iş makinesi malzemesi yüklü tır, yaşanan fren arızası sonrası otomobile çarparak devrildi.

Hatay'da iş makinesi malzemesi yüklü tır, yaşanan fren arızası sonrası otomobile çarparak devrildi. Kazada tırda yüklü malzemeler yola saçıldı.

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Topboğazı mevkiinde yaşandı. İlk belirlemelere göre fren arızası yaşayan yabancı plakalı Y.Ö. (31) idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce F.D.B (36) idaresindeki 27UG805 plakalı otomobile çarptı ve ardından devrildi. Kazada tırın dorsesinde taşınan iş makineleri parçaları çevreye yayılarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada hurdaya dönen tırın ağır yaralı sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Hurdaya dönen tır ve çevreye yayılan iş makinesi parçaları çekici yardımıyla kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayı anlatan Mehmet Yılmaz, "Yabancı plakalı tır, Belen'den aşağı inerken freni patlayınca arabaya vurup sonra yan devrildi. Şoförü ambulans aldı götürdü. Tırda araç malzemesi var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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