Freni boşalan tır devrildi: 1 ölü
Erzurum'un Tortum ilçesinde freni patlayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsü hayatını kaybederken, tırın üzerindeki malzemeler çevreye dağıldı. Bölgedeki kazaların artmasıyla birlikte vatandaşlar tedbir alınmasını talep etti.
Freni boşalan tır devrildi: 1 ölü
ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde freni patlayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesinde Aksukapı Viyadüğünde seyir halindeki tırın freni boşalınca devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Tırın üzerinde malzemelerin çevreye dağıldığı görüldü. Son yıllarda onlarca kazanın ve kişinin hayatını kaybettiği bölgede vatandaşlar tedbir alınmasını istedi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.