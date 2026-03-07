Haberler

Freni boşalan otomobil şarampole uçtu: Baba ve oğlu yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen otomobilin şarampole uçması sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi 806. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan Savaş A. (43) yönetimindeki 16 BLL plakalı otomobilin iddiaya göre freni boşaldı.

Bayır aşağı hızlanan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki şarampole uçtu. Araç şarampole sürüklendiği sırada araçta yolcu olarak bulunan Alperen A. (12) kapıyı açarak araçtan atladı.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Savaş A. ile oğlu Alperen A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
