Freni Boşalan Otomobil İş Yerine Çarptı

Freni Boşalan Otomobil İş Yerine Çarptı
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Kahramanmaraş'ta el freni boşalan otomobilin bir iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.

Freni boşalan otomobil iş yerine çarptı: O anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta el freni boşalan otomobilin iş yerine çarparak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Mustafa Kemal Kuşçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün park ettiği 46 AJN 913 plakalı Peugeot marka otomobilin freni boşaldı. Kontrolden çıkan otomobil, yokuş aşağı kayarak insanların da bulunduğu kaldırıma çıktı, daha sonra ise iş yerine çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, o anlar iş yerinin güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METEHAN NAZLI - 3.Sayfa
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