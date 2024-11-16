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Freni Boşalan Kamyonun Sürücüsü Korku Dolu Anlar Yaşadı

Freni Boşalan Kamyonun Sürücüsü Korku Dolu Anlar Yaşadı
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Bursa'da freni boşalan BİM kamyonu yokuş aşağı kayarken, sürücü kapısında asılı kaldı. Kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

- Freni boşalan kamyonun kapısında asılı kaldı... Korku dolu anlar kamerada

Freni patlayan BİM kamyonu 3 aracı pert etmişti, kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da freni boşalan kamyon yokuş aşağı kayarken aracı durdurmak isteyen sürücü kapıda asılı kaldı. O anlar kameraya yansırken, sürücü canını zor kurtardı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde sevkiyat için yanaşan 34 GOS 127 plakalı kamyonun yokuş üzerinde ilerlerken freni boşaldı. Yokuş aşağı kayan araç sürücünün kontrolünden çıkarken, kapıdan atlamak isteyen sürücü dengesini kaybedip yere düştü. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan sürücünün o anları kameraya yansırken, BİM'e ait kamyon park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin duvarına saplandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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