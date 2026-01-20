Batman'da freni boşalan akaryakıt tankeri park halindeki araçlara çarptı: 8 araç hasar gördü

Batman merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde freni boşalan bir akaryakıt tankeri, park halindeki araçların arasına daldı. Meydana gelen kazada 8 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken frenleri tutmayan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sokak üzerindeki park halindeki araçlara çarptı. Kazanın yaşandığı sırada sokakta kimsenin bulunmaması, olabilecek bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, hasar gören araçlar için inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN