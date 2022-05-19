Fren yerine gaza bastı, otomobil evin bahçesine uçtu - Haberler

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Fren yerine gaza bastı, otomobil evin bahçesine uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Fren yerine gaza bastı, otomobil evin bahçesine uçtu

Kartal'da fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü binanın bahçesine uçtu.

Kartal'da fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü binanın bahçesine uçtu. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şelale Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fren yerine gaza basan 34 ED 6596 plakalı beyaz Fiat Palio marka otomobil sürücüsü binanın bahçesine uçtu. Gürültüyü duyan bina sakinleri sağlık ekiplerine ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü, kendi imkanlarıyla otomobilinden çıktı. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bina sakinlerinden Fatih Bektaş, "Banyo yapıyordum. Bir ses geldi. Sağlık çalışanı olduğum için hemen müdahale ettim. Yaralı çıkmıştı araçtan. Gelen ambulans ekiplerine teslim ettim. Kendisini tanımıyorum. Fren yerine gaza basmış" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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