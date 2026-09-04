Kocaeli'de Kadın Sürücü Gaza Bastı, Market Dükkanına Daldı

Kocaeli'de kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil markete daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Devran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 FB 823 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, fren yerine gaza bastı. Bir anda hızlanan otomobil, iş yerine girdi. Çarpmanın etkisiyle marketin camları kırılırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Şans eseri sürücü ve markette bulunanlar yaralanmadı.

Olayın ardından markette ve araçta hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı