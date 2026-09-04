Haberler

Kocaeli'de Kadın Sürücü Gaza Bastı, Market Dükkanına Daldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli’de kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil markete daldı.

Kocaeli'de kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil markete daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Devran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 FB 823 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, fren yerine gaza bastı. Bir anda hızlanan otomobil, iş yerine girdi. Çarpmanın etkisiyle marketin camları kırılırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Şans eseri sürücü ve markette bulunanlar yaralanmadı.

Olayın ardından markette ve araçta hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ı küplere bindirecek zehir zemberek sözler
3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler