Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı tarihi semtlerinden Kanlıca'da meydana gelen talihsiz kazada, iddiaya göre ehliyetini yeni almış genç bir kadın sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otoparka girmeye çalışan sürücü, kontrolünü kaybederek park alanında bekleyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan kadın ağır yaralandı. Olayda çevredeki araçlarda da maddi hasar oluştu.

EHLİYETİNİ BİRKAÇ GÜN ÖNCE ALMIŞ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay, öğle saatlerinde Kanlıca'daki bir otopark girişinde meydana geldi. Henüz ehliyetini birkaç gün önce aldığı belirtilen genç kadın sürücü, aracıyla otopark girişine yöneldiği sırada henüz netleşmeyen bir nedenle fren yerine gaz pedalına bastı. Hızla ileri fırlayan araç, otopark içerisinde bekleyen bir kadına çarptı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan ve birkaç metre ötede yere düşen kadın ağır yaralanırken, kazaya tanıklık eden vatandaşlar panik içinde durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yerde bilinci kapalı şekilde yatan yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.