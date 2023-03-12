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Freddy Kasırgası, Mozambik'i ikinci kez vurdu: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Freddy Kasırgası, Mozambik'i ikinci kez vurdu: 1 ölü

Mozambik'i iki hafta içerisinde ikinci kez vuran Freddy Kasırgası'nda bir kişi hayatını kaybetti.

Mozambik'i iki hafta içerisinde ikinci kez vuran Freddy Kasırgası'nda bir kişi hayatını kaybetti.

Afrika'nın doğusunda etkili olan Freddy Kasırgası, Mozambik'i iki hafta içinde ikinci kez vurdu. Yerel saatle 22.00 sıralarında Zambezia eyaletinin başkenti Quelimane'de karaya ulaşan kasırga nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, tropikal fırtınanın neden olduğu sağanak yağışların nehirlerdeki su seviyesini yükselttiği ve bu nedenle Zambezia ve Nampula eyaletlerinde sel felaketi meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Milyonlarca kişi tehlike alında

Mozambik'i ikinci kez vuran Freddy Kasırgası nedeniyle Zambezia, Tete, Sofala ve Nampula eyaletlerinde yaşayan en az yarım milyon kişi tehlike altında bulunuyor.

Freddy Kasırgası ilk olarak yaklaşık 2 hafta önce Mozambik'i vurmuş ve en az 27 kişi hayatını kaybetmişti. - MAPUTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mozambik Afrika 3. Sayfa Haberler

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