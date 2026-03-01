Haberler

İran, BAE'deki Fransız üssünü vurdu

Güncelleme:
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Fransa'ya ait üssü vurduğunu doğruladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırıda Fransa'ya ait bir üssü vurduğunu belirterek, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Fransız üssünü vurdu. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'ya ait üssün vurulduğunu doğrulayarak, "İran'ın tamamen orantısız ve ayrım gözetmeksizin misilleme olarak başlattığı füze ve dron saldırıları, bölgedeki ortaklarımızın ve müttefiklerimizin tesisleri ile çok sayıda sivil hedefi vurmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Emirlik üssüne bitişik üssümüzdeki bir hangar, Abu Dabi limanını hedef alan bir dron saldırısında vuruldu. Hasar tamamen maddi ve sınırlı. Yaralanan kimse yok" dedi. - PARİS

