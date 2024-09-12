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Fransa'nın Doğu Pireneler bölgesinde çıkan orman yangını 400 hektarlık alanı küle çevirdi, 80 kişi evlerinden tahliye edildi

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Fransa'nın Doğu Pireneler bölgesindeki Castelnou köyünde çıkan orman yangınında 400 hektarlık alan zarar gördü ve 80 kişi evlerinden tahliye edildi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri yangına müdahale ediyor.

Fransa'nın Doğu Pireneler bölgesinde çıkan orman yangını 400 hektarlık alanı küle çevirdi, 80 kişi evlerinden tahliye edildi.

Fransa'nın Doğu Pireneler bölgesindeki Castelnou köyünde öğle saatlerinden sonra orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Alevler 400 hektarlık alana yayılırken, köyden 80 kişi tahliye edildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söndürme çalışmalarına 300 itfaiyeci, 9 uçak ve 3 helikopterin katıldığını aktardı.

Alevlere müdahale sürüyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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