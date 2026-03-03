Haberler

Fransa'dan Güney Kıbrıs'a anti-füze ve anti-dron sistemleri gönderme planı

Güncelleme:
İngiliz hava üssü Ağrotur'a düzenlenen dron saldırısının ardından Fransa'nın, Kıbrıs'a anti-füze ve anti-dron sistemleri ile bir fırkateyn göndermeyi planladığı bildirildi.

Kıbrıs Haber Ajansı (CNA), İngiliz hava üssü Ağrotur'a düzenlenen saldırının ardından Fransa'nın adaya anti-füze ve anti-dron sistemleri ile bir fırkateyn göndermeyi planladığını aktardı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Limasol yakınlarındaki İngiliz askeri üssü Ağrotur'a dün düzenlenen dron saldırısının ardından güvenlik artırılıyor. Kıbrıs Haber Ajansı (CNA), Ağrotur saldırısının ardından Fransa'nın adaya anti-füze ve anti-dron sistemleri ile bir fırkateyn göndermeyi planladığını aktardı. Habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yardım niyetini bu sabah GKRY lideri Nikos Christodoulides ile paylaştı.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan Güney Kıbrıslı yetkili de haberi doğruladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssü Ağrotur'da dün havalimanı pistini hedef alan dron saldırısı düzenlenmişti. Saldırının ardından üssü hedef alan iki dron da engellenmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
