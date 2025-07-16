Fransa'dan Tatile Gelen Gurbetçi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde Fransa'dan memleketine tatile gelen gurbetçi vatandaş, hemzemin geçitte aracına trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akşehir'e bağlı Gölçayır Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'da yaşayan ve yaz tatili için Akşehir'e gelen Mehmet Mete (62), kullandığı 42 AYK 62 plakalı hafif ticari araçla hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu sırada Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyir halinde olan İzmir-Konya seferini yapan 32007 sefer sayılı yolcu treni Mete'nin aracına çarptı.

Araç şarampole savruldu

Trenin çarpmasıyla büyük hasar gören araç, şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücü Mehmet Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Mete'nin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Mete'nin yaz aylarında ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiği ve bu yıl da memleketi Akşehir'de tatilini geçirdiği ifade edildi.

Mehmet Mete'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA