Fransa'da Yangın Söndürme Helikopteri Göle Düştü

Fransa'da bir helikopter, geçtiğimiz pazar günü Finistere bölgesindeki orman yangınlarına müdahale ederken su ikmali için alçaldığı Rosporden komünü yakınlarında göle düştü.

Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele devam ederken yangın söndürme çalışmalarında görev alan bir helikopter geçtiğimiz pazar günü göle düştü. Fransa'nın Finistere bölgesinde meydana gelen kazada, bölgedeki orman yangınlarına müdahale için Rosporden komünündeki bir gölden su almak üzere alçalan "Morane 29" isimli helikopterin kuyruk pervanesinin suya temas etmesinin ardından kontrolden çıkarak düştüğü anlar kameralara yansıdı. Finistere'deki yetkililer, helikopterdeki 2 kişilik mürettebat ise kazadan yara almadan kurtularak kıyıya çıktığını aktarırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yetkililerin açıklamasında, helikopterin kaza öncesinde Beuzec-Cap-Sizun komünü yakınlarındaki orman yangınının evlere yaklaşmasını engellemek için aynı gün içinde 10 hektarlık bir alandaki alevlerin üzerine 27 kez su bıraktığı aktarıldı. Kazaya ilişkin konuşan yetkililer ayrıca helikopter mürettebatının soğukkanlılığını koruduğunu vurgularken, "Bu olay bize Finistere'deki itfaiye çalışanları ve yanlarında görev alan herkesin halkı korumak için hayatlarını riske attıklarını hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. Kaza sonrasında orman yangınlarıyla mücadelenin sürdürülmesi için yeni bir helikopter görevlendirildi.

" Fransa'nın 1949 yılından bu yana gördüğü en büyük orman yangını"

Yetkililerin açıklamasına göre Fransa genelinde devam eden orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybederken, 18'i itfaiye eri olmak üzere 23 kişi de yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Aude bölgesinde 5 Ağustos tarihinde çıkan orman yangınında 16 bin hektarlık alan alevlerden etkilenmiş, 36 ev ve 40 araç yanmış, bin 300 hane ise elektriksiz kalmıştı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau da, 2 bin 100'den fazla itfaiye eri ve 500 aracın katıldığı, en az 2 bin kişinin tahliye edildiği orman yangınını, "Fransa'nın 1949 yılından bu yana gördüğü en büyük orman yangını" olarak nitelendirmişti. - PARİS