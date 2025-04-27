Fransa'da yangın faciası! Türk ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti
Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarında henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında Rizeli ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta çıkan yangında Rizeli ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti.
3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİFransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Ecrin (13) ve Hatice Kuru (11) hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru (5) ise hastaneye kaldırıldı. Minik Melek'te hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa