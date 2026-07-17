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Fransa'da şiddetli fırtına: 2 kişi öldü, 53 bin ev elektriksiz kaldı

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Fransa'yı vuran şiddetli fırtınalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 53 bin ev elektriksiz kaldı. Ağaç devrilmesi ve yıldırım düşmesi sonucu ölümler meydana geldi.

Fransa'yı vuran şiddetli fırtınalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 53 bin ev elektriksiz kaldı.

Fransa'da uzun süren sıcak hava dalgasının ardından şiddetli fırtına etkili oldu. A72 karayolunda iki kamyon devrilirken, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar kökünden sökülürken, elektrik hatları da devrildi. Haute-Vienne ilinde ağaç düşmesi sonucu 30 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Isere ilinde ise yıldırım düşmesi sonucu 37 yaşında bir adam yaşamını yitirdi. Elektrik şebekesi operatörü Enedis, 53 bin evin elektriksiz kaldığını aktardı. Kesintilerin ağırlıklı olarak Auvergne Rhone-Alpes ve Nouvelle Aquitaine bölgesini etkilediği belirtildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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