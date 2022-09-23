Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin sağlık sektörüne yeterli maddi destek sağlamaması nedeniyle kapatılan servisler ve hastanelerden dolayı personel sayısının azaldığını ve bu durumun hastalar için de büyük zorluklara neden olduğunu belirten sağlık çalışanları protesto düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin sağlık sektörüne yeterli maddi destek sağlamaması nedeniyle kapatılan servisler ve hastanelerden dolayı personel sayısının azaldığını ve bu durumun hastalar için de büyük zorluklara neden olduğunu belirten sağlık çalışanları protesto düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları sokağa çıktı. Hükümetin sağlık sektörüne gereken maddi desteği sağlamamasından şikayet eden sağlık çalışanları, kapatılan servis ve hastaneler yüzünden hem personel sayısının azaldığını hem de hastaların zorlandığını söyledi. Hükümete sonbahar öncesinde düzenledikleri protesto ile çağrıda bulunmak isteyen sağlık çalışanları, zorlu geçen yaz sezonunun ardından bu krize çözüm bulunmasını talep etti. Protestoya katılan bir sağlık çalışanı, "Zor şartlarda faaliyette olan Hotel Dieu, Jean Verdier, La Collegiale, Raymond Poincare, Bichat, Beaujon gibi hastanelerin sayısı çarpıcı bir şekilde arttı. Personel eksikliği nedeniyle yaşlı hastaların tedavi göreceği hastanelerde yatakların yüzde 25 ila yüzde 30'u kaldırılmış durumda" dedi.

"Sağlık çalışanları artık buna dayanamaz"

Protestoda, hükümete çağrıda bulunan bir başka sağlık çalışanı ise, "Avrupa'nın en büyük üniversite hastanesinin sistemli çöküşü gözler önünde. Görünürde personelin istifalarını durduracak hiçbir şey yok. Geride kalan ve bitkin durumda olan sağlık çalışanları artık buna dayanamaz. Hastanede, imkan ve bütçe yetersizliğinden dolayı durum felakete dönüşmekte ve hastalar ile profesyoneller tehlikeye atılmaktadır" ifadelerini kullandı. - PARİS